Мир
 
Последние новости
Шувалов рассказал о ночном совещании у «заболевшего цифровой экономикой» Путина
В Лондоне нашли презирающего людские запреты голубя-анархиста
Лайнер «Вим-Авиа» вылетел в Турцию с 19-часовой задержкой и без части пассажиров
Угонщики с топором вернули москвичу машину после похищения  
Пьяный дебошир сломал рамку металлоискателя в новосибирском аэропорту
МХАТ Горького займется нравственным воспитанием сотрудников СК
Обновление Windows 10 убило устройства пользователей
Популярные новости
Шувалов рассказал о ночном совещании у «заболевшего цифровой экономикой» Путина
«Бургер Кинг» запатентует матерное слово
Обновление Windows 10 убило устройства пользователей
Макрон припомнил лозунг Трампа после выхода США из Парижского соглашения
Трехлетний хабаровчанин самолетиком избил одногруппника в яслях
Хореографы брали детей в заложники ради платы за бесплатные занятия
Греф заявил об отсутствии альтернатив экономической программе Кудрина

Цена двух градусов

США вышли из Парижской сделки по климату: что это значит?

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Joshua Roberts / Reuters

1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату — крупнейшей международной сделки с участием 195 стран, договорившихся помочь миру избежать негативных последствий глобального потепления. «Лента.ру» разбиралась, почему так произошло и что теперь изменится.

Почему Трамп вышел из Парижского соглашения?

По его мнению, оно вредит американским экономическим интересам. «Я был избран представлять жителей Питтсбурга, а не Парижа. Парижская сделка по климату — пример того, как Вашингтон заключает сделки, выгодные не США, а другим странам. Американские рабочие — которых я люблю — и американские же налогоплательщики вынуждены бы были заплатить за нее потерей рабочих мест, снижающимися зарплатами, закрывающимися фабриками...» — сказал он.

По мнению хозяина Белого дома, останься Соединенные Штаты в соглашении, к 2025 году страна недосчиталась бы 2,7 миллионов рабочих мест. Трамп заявил, что готов вернуться к обсуждению условий сделки, но пока ему никто этого не предложил.

Кроме того, ратификация Парижского соглашения — одно из основных достижений прошлого президента США Барака Обамы, которое Трамп критиковал еще во время предвыборной гонки.

Он, в частности, утверждал, что глобальное потепление — ложь, придуманная китайцами для того, чтобы подорвать американскую промышленность. Журналисты подсчитали — скепсис по отношению к идее изменения климата он выражал более сотни раз.

Для чего это Парижское соглашение вообще было заключено?

Для того, чтобы средняя температура на планете из-за деятельности человечества не повысилась больше чем на два градуса, в идеале — глобальное потепление ограничилось полутора градусами. Это соглашение стало результатом уже 21-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая была принята еще в 1992 году.

Почему именно два градуса?

Впервые эта идея озвучена экономистом Уильямом Нордхаусом в 1975 году: он рассчитал, что если температура поднимется на два градуса, то климат выйдет за рамки, в которых он был сотни тысяч лет, что чревато непредсказуемыми последствиями. Впоследствии верность такого сценария подтверждали другие ученые, и, наконец, эта концепция была официально принята в Рамочной конвенции ООН.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата определила: температура повысится на два градуса, если человечество выбросит в атмосферу один триллион тонн углекислого газа. С начала промышленной революции в 1861 году мы уже умудрились выполнить эту «норму» на 52 процента.

В мире станет на два градуса теплее, и что с того?

Даже половина потраченного «углеродного бюджета» привела к плачевным последствиям: уровень мирового океана повышается, расширяются площади лесных пожаров, в мире выпадает больше осадков.

Ученые прогнозируют, что если температура все-таки вырастет на два градуса, мир столкнется с невиданными наводнениями, засухами и лесными пожарами.

Например, из-за увеличения средней температуры с 1,5 до 2 градусов площадь пожаров в джунглях Амазонки может расшириться вдвое. Постоянные подтопления вызовут массовую миграцию из стран вроде Индии, Вьетнама и Бангладеш.

Значит ли это, что теперь Парижское соглашение де-факто отменено?

Нет, не значит. США — вторая в мире по количеству выбросов страна (после Китая), и их выход из соглашения ему повредит, но не похоронит окончательно. Пекин и Евросоюз уже подтвердили свое намерение не отказываться от взятых на себя обязательств.

Кроме того, по условиям сделки, уведомления об отказе от нее могут быть направлены лишь через три года после ее заключения, то есть 4 ноября 2019 года, а фактический выход произойдет годом позже.

Как на решение Трампа отреагировали в мире и в самих США?

В целом негативно. Решение американской администрации раскритиковали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, руководство ЕС, российские парламентарии и официальные лица многих других стран.

В США Трампа поддержали руководители-республиканцы обеих палат конгресса, а раскритиковали демократы: бывшие президенты Билл Клинтон и Барак Обама. Власти трех штатов — Калифорнии, Нью-Йорка и Вашингтона — создали «Климатический альянс Соединенных Штатов» и намерены выполнять условия соглашения на своей территории.

Из-за решения Трампа из всех советов при президенте ушел изобретатель Илон Маск, недовольство выходом США из соглашения выразили руководитель корпорации Microsoft Сатья Наделла и глава Apple Тим Кук.

По этому поводу пошутил даже бывший губернатор Калифорнии, актер Аронольд Шварценеггер. «Один человек не может уничтожить наш прогресс. Он не может остановить наш революционный переход к чистой энергии. И он не может отправиться назад во времени. Только я могу это сделать», — сказал Шварценеггер, намекнув на свою роль в серии легендарных фильмов «Терминатор».

А как к сделке относится Россия?

Москва подписала соглашение, но так его и не ратифицировала. В 2016 году Российский союз промышленников и предпринимателей призвал президента Владимира Путина отказаться от сделки. По мнению совета, ее реализация затормозит экономический рост в стране.

В Кремле, тем не менее, пообещали выполнять все условия соглашения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Макрон припомнил лозунг Трампа после выхода США из Парижского соглашения
Трамп объяснил зарубежным лидерам решение отказаться от Парижского соглашения
В Госдуме выразили сожаление из-за решения США выйти из Парижского соглашения
Китай сообщил о намерении подчиняться условиям Парижской сделки по климату
Другие материалы рубрики
Мир00:29 — 1 июня

Мачете убивает

В Мексике зафиксирован рекордный уровень насильственных смертей
12:32 — Сегодня

Белый дом попросил Верховный суд США восстановить действие миграционного указ‍а

14:13 — Сегодня

Конгрессмены потребовали лишить зятя Трампа допуска к секретным документам

13:20 — Сегодня

Макрон припомнил лозунг Трампа после выхода США из Парижского соглашения

Мир00:15 — Сегодня
Displaced Sudanese Fatna Adam Hamed (R), 11, who was raped last Friday by unidentified armed men, leans on her mother's shoulder at her shelter at Otash Internally Displaced Persons (IDP) Camp in Nyala, southern Darfur

«Да сбрось ты уже на меня бомбу!»

Гуманитарная премия «Аврора»: новые истории современного героизма
11:32 — Сегодня

Водителя сгоревшего в Китае автобуса с детьми обвинили в поджоге

09:16 — Сегодня

Баварская компания вложит в экономику России 9 миллиардов евро

11:51 — Сегодня

Нижняя палата парламента Японии одобрила закон об отречени императора

Мир00:41 — 29 мая
Джон Кеннеди c дочерью

Государствообразующая семья

Династия Кеннеди вчера и сегодня
08:34 — Сегодня

СМИ узнали о намерении Трампа снять санкции с России в первые недели работы

18:35 — 1 июня

Китайская семья переезжала шесть раз из-за храпа гигантской свиньи

10:01 — Сегодня

ООН выразила разочарование решением США о выходе из соглашения по климату

Россия
Где теперь водку заряжать?
Репортаж с места крушения пирамиды Голода на Новорижском шоссе
«Можно нарядиться во что угодно и остаться обычным гопником»
Как зарождалась и развивалась историческая реконструкция в России
Угонщики с топором вернули москвичу машину после похищения
Глава Минтруда рассказал о вероятности существенного сокращения рабочего дня
Хореографы брали детей в заложники ради платы за бесплатные занятия
Помощник Путина счел несостоятельным Парижское соглашение по климату без США
Шувалов рассказал о ночном совещании у «заболевшего цифровой экономикой» Путина
Все материалы
Мир
Дональд ТрампЦена двух градусов
США вышли из Парижской сделки по климату: что это значит?
Мачете убивает
В Мексике зафиксирован рекордный уровень насильственных смертей
Displaced Sudanese Fatna Adam Hamed (R), 11, who was raped last Friday by unidentified armed men, leans on her mother's shoulder at her shelter at Otash Internally Displaced Persons (IDP) Camp in Nyala, southern Darfur«Да сбрось ты уже на меня бомбу!»
Гуманитарная премия «Аврора»: новые истории современного героизма
Белый дом попросил Верховный суд США восстановить действие миграционного указ‍а
Макрон припомнил лозунг Трампа после выхода США из Парижского соглашения
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Все материалы
Бывший СССР
Анатолий Шарий «Украинские журналисты упали ниже дна»
Как блогер Анатолий Шарий уволил министра информации Украины
В Киеве назвали культ УПА препятствием для возвращения Польше территорий
Руслан Коцаба«Свиньи у корыта — это описание украинской власти»
Журналист Руслан Коцаба из Ивано-Франковска — о ненависти общества к политикам
Додон рассказал об угрозе Майдана в Молдавии
Одесская прокуратура разрешила эксгумацию тел погибших 2 мая 2014 года
Полиция в Киеве закрыла бордель с высокой дисциплиной труда
Подозревавшегося в подготовке покушения на Путина ранили в Киеве
Все материалы
Финансы
Вписаться в революцию
Как участники ПМЭФ искали место России в глобальной экономике
«Кризис в России закончился»
Александр Ивлев о перспективных секторах отечественной экономики
В Почта банке развенчали миф о пенсионерах без денег
Банк России приступил к созданию национальной цифровой валюты
Минэнерго предсказало рост инвестиций в российскую нефтяную отрасль
Силуанов заявил о необходимости «буйных реформаторов» для российской экономики
Нобелевский лауреат предупредил об угрозе роботизации для мировой экономики
Все материалы
Бизнес
Хозяева неба
Знаменитые пассажирские лайнеры, созданные в СССР
Россия сняла эмбарго на ввоз турецких продуктов
«Роснефть» и ВР договорились о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере
Глава «Роснефти» подтвердил возможность мирового соглашения с АФК «Система»
Одобрены первые заявки на кредиты для получателей дальневосточного гектара
Сечин предупредил о неустойчивости нефтяного рынка
«Внешэкономбанк» и «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве
Все материалы
Силовые структуры
«Я приходил к силовикам и вызывал их стрелков на дуэль»
Как гражданские стали учить стрелять полицию и военных
«Останки несовершеннолетних находят каждый год»
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России
Люди не выдерживают
О чем гласят утекшие в сеть материалы расследования катастрофы Ту-154
Шойгу заявил о начале производства первых агрегатов для новых Ту-160
Задержанным по делу Юревича посредникам избрали меру пресечения
ФСБ накрыла крупную нарколабораторию в Москве
ВМС США впервые с 1975 года приняли на вооружение авианосец нового типа
Все материалы
Наука и техника
Смерть всем человекам
Почему беспилотные автомобили сбивают велосипедистов и попадают в аварии
Пуск ракеты «Союз»Назад в СССР
На что «Роскосмос» променяет космодром Восточный и ракету «Ангара»
Разорвало на куски
Как ученые создали аналог черной дыры на Земле
Управляемую стрекозу-киборга показали на видео
Virgin Galactic испытала космический корабль
Объяснена природа гигантских кратеров Баренцева моря
Гигантский завод по высасыванию углерода из атмосферы запустили в Швейцарии
Все материалы
Спорт
Лига чемпионок
Битва подруг и жен футболистов «Реала» и «Ювентуса»
Арсен ВенгерПожизненный срок
Венгер, Фергюсон и другие тренеры-долгожители мирового футбола
Зидан перед финалом ЛЧ покажет футболистам «Реала» фильм «300 спартанцев»
Российские телеканалы покажут матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018
В офисе московского хоккейного клуба «Динамо» прошел обыск
Умер засчитавший гол рукой Марадоны на ЧМ-1986 судья
Футболист забил мяч прямым ударом с углового в игре Кубка Бразилии
Все материалы
Культура
Спешит на помощь
Дэйл Купер и Дэвид Линч в «Твин Пикс» напоминают человечеству, где искать истину
Ленин-велосипедист и Башмет-альтист
Главные события книжного фестиваля на Красной площади
Что смотреть летом
20 самых интересных кинопремьер сезона
МХАТ Горького займется нравственным воспитанием сотрудников СК
Автор эротических романов опровергла уход с поста главы Исаакия
Книгу Лукьяненко о зомби-апокалипсисе экранизируют
Исполняющая обязанности директора Исаакия Вовненко порадовалась уходу с поста
Все материалы
Интернет и СМИ
Кэти Гриффин «Минус один укроп»
Как журналисты лишаются работы из-за шуток про власть, инвалидов и трупы
«Я ни хрена не делаю и получаю бабки»
Кто из звезд российского YouTube может попасть в Госдуму
Искусство подставы
Кто стоит за похищениями людей и угонами автомобилей ради рекламы
WikiLeaks раскрыла очередную технологию контроля за компьютерами со стороны ЦРУ
Девочка поразила жюри навыками чревовещателя и заслужила «золотой гудок»
Арам Габрелянов покинул «Национальную медиа группу»
В сети умилились желанию годовалого малыша прибрать рассыпанные по полу крекеры
Все материалы
Ценности
Карбюратор... и что у них есть еще там
Самые красивые авто на аукционе Greenwich Concours d'Elegance
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Демна Гвасалия превратил моделей Balenciaga в офисных клерков
Vetements отказался от шоу в Париже
Rolls-Royce покажет публике Phantom Фреда Астера
Личные вещи принцессы Леи выставили на торги
Россиянам предложат Сamaro в раскраске автобота Bumblebee из «Трансформеров»
Все материалы
Путешествия
Коктебель от Волошина до Македонского
Чем заняться в пристанище поэтов, романтиков и дельтапланеристов
Аня Бушуева: «Паэлья — вовсе не испанское блюдо»
Как приготовить главное блюдо Валенсии
Российская семья заплатила 1,7 миллиона рублей за перелет в Токио
Лайнер «Вим-Авиа» вылетел в Турцию с 19-часовой задержкой и без части пассажиров
Чартер из Екатеринбурга в Анталью задержали на 11 часов
Россия увеличит компенсации за задержки рейсов
Турист попытался натравить питбуля на отказавшую ему во встрече сотрудницу отеля
Все материалы
Из жизни
Весь мир любит единорога
Миллениалы помешались на всем, что связано с мифическим существом
Проклятие изумруда за миллиард долларов
За самоцвет боролись бизнесмены, мошенники и стартап, но он не достался никому
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
Эмили Ратаковски сфотографировали обнаженной
Британка впервые сделала татуировку в 82 года
Модель plus-size снялась для двух обложек британского Harper's Bazaar
Звезда Instagram из Лондона пожаловалась на большой бюст
Все материалы
Тест-драйв самого продаваемого кроссовера России
Длительный тест Hyundai Creta: итоги и сравнение с конкурентами
Самый быстрый «Финик»
Три причины дать шанс новому купе Infiniti Q60: первый тест-драйв
Самые безопасные автомобили
15 машин, которые не попадают в смертельные аварии
Самые дорогие машины России
Самые дорогие автомобили самого популярного сайта продаж
В Subaru сделали 600-сильный WRX STI для рекорда Нюрбургринга
Две трети машин с дефектными подушками Takata остались без ремонта
Показан финальный дизайн седана из проекта «Кортеж»
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы