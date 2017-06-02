Цена двух градусов

1 июня президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату — крупнейшей международной сделки с участием 195 стран, договорившихся помочь миру избежать негативных последствий глобального потепления. «Лента.ру» разбиралась, почему так произошло и что теперь изменится.

Почему Трамп вышел из Парижского соглашения?

По его мнению, оно вредит американским экономическим интересам. «Я был избран представлять жителей Питтсбурга, а не Парижа. Парижская сделка по климату — пример того, как Вашингтон заключает сделки, выгодные не США, а другим странам. Американские рабочие — которых я люблю — и американские же налогоплательщики вынуждены бы были заплатить за нее потерей рабочих мест, снижающимися зарплатами, закрывающимися фабриками...» — сказал он.

По мнению хозяина Белого дома, останься Соединенные Штаты в соглашении, к 2025 году страна недосчиталась бы 2,7 миллионов рабочих мест. Трамп заявил, что готов вернуться к обсуждению условий сделки, но пока ему никто этого не предложил.

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Кроме того, ратификация Парижского соглашения — одно из основных достижений прошлого президента США Барака Обамы, которое Трамп критиковал еще во время предвыборной гонки.

Он, в частности, утверждал, что глобальное потепление — ложь, придуманная китайцами для того, чтобы подорвать американскую промышленность. Журналисты подсчитали — скепсис по отношению к идее изменения климата он выражал более сотни раз.

Для чего это Парижское соглашение вообще было заключено?

Для того, чтобы средняя температура на планете из-за деятельности человечества не повысилась больше чем на два градуса, в идеале — глобальное потепление ограничилось полутора градусами. Это соглашение стало результатом уже 21-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая была принята еще в 1992 году.

Почему именно два градуса?

Впервые эта идея озвучена экономистом Уильямом Нордхаусом в 1975 году: он рассчитал, что если температура поднимется на два градуса, то климат выйдет за рамки, в которых он был сотни тысяч лет, что чревато непредсказуемыми последствиями. Впоследствии верность такого сценария подтверждали другие ученые, и, наконец, эта концепция была официально принята в Рамочной конвенции ООН.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата определила: температура повысится на два градуса, если человечество выбросит в атмосферу один триллион тонн углекислого газа. С начала промышленной революции в 1861 году мы уже умудрились выполнить эту «норму» на 52 процента.

В мире станет на два градуса теплее, и что с того?

Даже половина потраченного «углеродного бюджета» привела к плачевным последствиям: уровень мирового океана повышается, расширяются площади лесных пожаров, в мире выпадает больше осадков.

Ученые прогнозируют, что если температура все-таки вырастет на два градуса, мир столкнется с невиданными наводнениями, засухами и лесными пожарами.

Целлюлозно-бумажная фабрика в штате Вирджиния, США. По данным ООН, Соединенные Штаты производят 17,9 процента всех мировых выбросов парниковых газов Фото: Gary Cameron / Reuters

Например, из-за увеличения средней температуры с 1,5 до 2 градусов площадь пожаров в джунглях Амазонки может расшириться вдвое. Постоянные подтопления вызовут массовую миграцию из стран вроде Индии, Вьетнама и Бангладеш.

Значит ли это, что теперь Парижское соглашение де-факто отменено?

Нет, не значит. США — вторая в мире по количеству выбросов страна (после Китая), и их выход из соглашения ему повредит, но не похоронит окончательно. Пекин и Евросоюз уже подтвердили свое намерение не отказываться от взятых на себя обязательств.

Кроме того, по условиям сделки, уведомления об отказе от нее могут быть направлены лишь через три года после ее заключения, то есть 4 ноября 2019 года, а фактический выход произойдет годом позже.

Как на решение Трампа отреагировали в мире и в самих США?

В целом негативно. Решение американской администрации раскритиковали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, руководство ЕС, российские парламентарии и официальные лица многих других стран.

В США Трампа поддержали руководители-республиканцы обеих палат конгресса, а раскритиковали демократы: бывшие президенты Билл Клинтон и Барак Обама. Власти трех штатов — Калифорнии, Нью-Йорка и Вашингтона — создали «Климатический альянс Соединенных Штатов» и намерены выполнять условия соглашения на своей территории.

Из-за решения Трампа из всех советов при президенте ушел изобретатель Илон Маск, недовольство выходом США из соглашения выразили руководитель корпорации Microsoft Сатья Наделла и глава Apple Тим Кук.

По этому поводу пошутил даже бывший губернатор Калифорнии, актер Аронольд Шварценеггер. «Один человек не может уничтожить наш прогресс. Он не может остановить наш революционный переход к чистой энергии. И он не может отправиться назад во времени. Только я могу это сделать», — сказал Шварценеггер, намекнув на свою роль в серии легендарных фильмов «Терминатор».

А как к сделке относится Россия?

Москва подписала соглашение, но так его и не ратифицировала. В 2016 году Российский союз промышленников и предпринимателей призвал президента Владимира Путина отказаться от сделки. По мнению совета, ее реализация затормозит экономический рост в стране.

В Кремле, тем не менее, пообещали выполнять все условия соглашения.