Макрон припомнил лозунг Трампа после выхода США из Парижского соглашения

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал сделать планету снова великой («Make our planet great again»). Соответствующая запись появилась в Twitter политика.

Так он прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. Заявление французского президента стало отсылкой к предвыборному лозунгу республиканца Трампа — «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again).

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Макрон также выступил с официальным видеообращением, которое разместил в своем микроблоге. Глава государства отметил, что уважает решение хозяина Белого дома, однако считает его ошибочным как для США, так и для всей планеты. Он призвал всех неравнодушных к проблемам экологии и климата приехать во Францию и совместно работать над их решением.

«Я вновь подтверждаю, что Парижское соглашение не подлежит пересмотру и будет выполняться не только Францией, но и другими государствами», — пояснил французский лидер.

1 июня Дональд Трамп заявил о том, что США выходят из Парижского соглашения, объяснив, что выполнение этих договоренностей может принести убытки для страны.

Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Оно должно прийти на смену Киотскому протоколу, который принят в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.