Белый дом назвал продолжительность встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, которая пройдет в пятницу на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, займет около получаса. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как следует из программы визита Трампа, обнародованной Белым домом, встреча начнется в 15:45 (16:45 мск) в Hamburg Messe – выставочном центре Гамбурга. Указывается, что состоится «расширенная встреча», а не беседа с глазу на глаз.

Покинуть Hamburg Messe, согласно графику, Трамп должен в 16:20 (17:20 мск).

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Ранее сообщалось, что на встречу Путина и Трампа отведено около часа. Отмечалось, что переговоры лидеров двух стран начнутся около 17:00 по Москве 7 июля. Они пройдут в помещении, отведенном американской стороне, рассказал агентству ТАСС источник в российской делегации.

6 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет четкого понимания, как Вашингтон намерен выстраивать отношения с Москвой. Аналогичное мнение с позиции США ранее высказал госсекретарь страны Рекс Тиллерсон.

Москва заявляла о возможности переговоров между Путиным и Трампом на полях «Большой двадцатки» в течение нескольких месяцев. Обе стороны подтвердили встречу в конце июня. По данным Кремля, президенты могут обсудить двусторонние отношения, сирийский конфликт и ситуацию на юго-востоке Украины. В Белом доме акцентировали внимание на сирийской проблематике.