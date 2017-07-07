СМИ опубликовали полный список участников встречи Путина и Трампа

Во встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая состоится в пятницу, 7 июля, также примут участие главы внешнеполитических ведомств обеих стран — Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Об этом сообщает издание Axios.

«По словам чиновника, близкого к организации встречи, в ней примут участие Трамп, Путин, госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел России Сергей Лавров и переводчики», — пишет Axios.

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Ранее стало известно, что встреча Путина с Трампом, которая пройдет в пятницу на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, займет около получаса.

Как следует из программы визита Трампа, обнародованной Белым домом, встреча начнется в 15:45 (16:45 мск) в Hamburg Messe – выставочном центре Гамбурга. Указывается, что состоится «расширенная встреча», а не беседа с глазу на глаз. Покинуть Hamburg Messe, согласно графику, Трамп должен в 16:20 (17:20 мск).

Ранее сообщалось, что на встречу Путина и Трампа отведено около часа. Отмечалось, что переговоры лидеров двух стран начнутся около 17:00 по Москве 7 июля. Они пройдут в помещении, отведенном американской стороне, рассказал агентству ТАСС источник в российской делегации.

6 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет четкого понимания, как Вашингтон намерен выстраивать отношения с Москвой. Аналогичное мнение с позиции США ранее высказал госсекретарь страны Рекс Тиллерсон.