Госдеп уточнил график встреч Лаврова и Тиллерсона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведут утром пятницы, 7 июля, встречу за закрытыми дверьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Госдепартамента.

Как отмечается, Тиллерсон встретится с Лавровым в 10:35 (11:35 мск), до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Также на пятницу у Тиллерсона запланированы встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем и мексиканским министром иностранных дел Луисом Видегараем Касо.

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Ранее издание Axios сообщило, что Лавров и Тиллерсон примут участие во встрече Путина и Трампа.

Вечером 6 июля стало известно, что встреча Путина с Трампом, которая пройдет в пятницу на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, займет около получаса.

Как следует из программы визита Трампа, обнародованной Белым домом, встреча начнется в 15:45 (16:45 мск) в Hamburg Messe – выставочном центре Гамбурга. Указывается, что состоится «расширенная встреча», а не беседа с глазу на глаз. Покинуть Hamburg Messe, согласно графику, Трамп должен в 16:20 (17:20 мск).

Ранее сообщалось, что на встречу Путина и Трампа отведено около часа. Отмечалось, что переговоры лидеров двух стран начнутся около 17:00 по Москве 7 июля. Они пройдут в помещении, отведенном американской стороне, рассказал агентству ТАСС источник в российской делегации.