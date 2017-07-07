Путин прибыл в Гамбург на саммит G20

Президент России Владимир Путин прибыл в немецкий Гамбург для участия в саммите лидеров стран «Большой двадцатки». Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает ТАСС.

Самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Гельмута Шмидта.

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В рамках саммита, который пройдет с 7 по 8 июля, у российского лидера запланировано более 10 встреч, в том числе с президентами Франции, Турции, Южной Кореи, Мексики и ЮАР. Кроме того, в графике Путина значатся контакты с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель, а также премьер-министром Австралии Малколмом Тернбулли и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

4 июля стало известно, что Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в первый день саммита «Большой двадцатки». Также во встрече примут участие главы внешнеполитических ведомств обеих стран — Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Встреча Путина с Трампом продлится около получаса.