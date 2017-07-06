Трамп потребовал от России прекратить дестабилизацию Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что США остаются верны обязательствам в рамках НАТО, и потребовал от России прекратить дестабилизацию Украины. Об этом сообщает Reuters.

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«Мы убеждаем Россию прекратить дестабилизирующие действия на Украине и в других местах, а также поддержку враждебных режимов, включая сирийский и иранский, — объявил американский президент, выступая перед журналистами в Варшаве. — Вместо этого России было бы лучше примкнуть к сообществу ответственных государств в нашей борьбе против общего врага и помочь нам в защите цивилизации».

Это заявление Трамп сделал в преддверии встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге. Встреча президентов России и США запланирована на первый день саммита — 7 июля. Как сообщили в Кремле, лидеры двух стран могут обсудить, помимо двусторонних отношений, кризис на Украине и ситуацию в Сирии.