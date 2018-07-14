Стали известны подробности встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся в Президентском дворце в Хельсинки. На переговоры организаторы отвели 3 часа 15 минут. Программа саммита опубликована на официальном сайте МИД Финляндии.

Согласно протоколу, двусторонние переговоры глав государств должны начаться в 13:15 по местному времени (совпадает с московским) в готическом зале дворца. Ожидается, что к этому моменту финский президент Саули Ниинистё официально поприветствует Владимира Путина, а затем Дональда Трампа — именно он будет модерировать встречу. После дискуссия должна продолжиться на рабочем обеде в зеркальном зале.

После обеда главы государств дадут совместную пресс-конференцию, а затем в Президентском дворце начнется двусторонняя встреча Путина и Ниинистё.

Встреча в Хельсинки 16 июля станет первой полноформатной встречей двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, после — во Вьетнаме на саммите АТЭС. Инициативу провести эти переговоры в конце марта во время телефонного разговора с Путиным выразил Трамп.

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