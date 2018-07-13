На встречу Трампа и Путина отвели треть суток

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, которая запланирована на 16 июля, пройдет с 8:00 до 16:00. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Финляндии.

Как пояснили в финском внешнеполитическом ведомстве, более подробная информация появится позднее.

Ранее в июле глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Путин и Трамп в Хельсинки обсудят «темы, которые захотят». Он отметил, что формальную бумагу с темами для обсуждения подготавливать не планируется, однако уточнил, что на повестке дня будут стоять, в том числе, вопросы, связанные с ситуацией в Сирии и на Украине.

В конце июня сообщалось, что президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. В частности, стало известно, что Трамп планирует поговорить с Путиным о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

Встреча в Хельсинки 16 июля станет первой полноформатной встречей двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

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