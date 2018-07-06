Путин и Трамп запланировали обсудить «все, что захотят»

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп на встрече в Хельсинки обсудят темы, которые захотят. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, формальную бумагу с темами для обсуждения подготавливать не планируется. В то же время министр подтвердил, что на повестке дня будут стоять, в том числе, темы Сирии и Украины.

«Они достаточно опытные и влиятельные люди, чтобы самим определить, что им обсуждать, — подчеркнул Лавров. — Все, что захотят обсудить, они обсудят».

Ранее Трамп заявил, что готовился к встрече с Путиным всю жизнь. Он также отметил, что «ладить с Россией и с другими странами — это хорошо».

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Главы России и США встретятся в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Сообщалось, что они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Трамп собирается поговорить с Путиным о конфликтах в Сирии и на Украине, предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы и другие вопросы.

Это будет первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам. Год назад главы государств впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

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