Песков назвал второстепенной тему нефти в переговорах Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Финляндии могут обсудить ситуацию на мировом рынке нефти, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в среду, 4 июля.

Он подчеркнул, что «вряд ли этот вопрос будет фигурировать в качестве ведущего на повестке дня»: «Существуют гораздо более актуальные с точки зрения двусторонних отношений темы, которые будут рассматриваться в первую очередь».

Ранее представитель Кремля сообщил, что формат беседы двух лидеров еще согласуется, однако возможность беседы с глазу на глаз не исключена. Он также заметил, что Путин может комфортно общаться в любых форматах.

Встреча президентов пройдет 16 июля в Финляндии.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассчитывает на конфиденциальную беседу и планирует поднять тему сирийского и украинского урегулирований, а также «вмешательство» российской стороны в американские выборы.

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