Оценена вероятность беседы Путина и Трампа с глазу на глаз

Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет в Хельсинки не исключена, заявил официальный представитель Кремля во вторник, 3 июля. Его цитирует РИА Новости.

«Действительно, мы не исключаем, что если будет подтверждена предварительная договоренность, предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что «Путин комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам».

Ранее во вторник журналисты CNN сообщили, что Дональд Трамп хочет провести конфиденциальную беседу с российским коллегой во время саммита в Хельсинки, который состоится 16 июля.

В конце прошлого месяца Трамп заявил, что собирается обсудить с Путиным положение дел в Сирии и на Украине, а также «вмешательство» Москвы в американские выборы.

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