Власти отреагировали на перспективы признания Трампом Крыма

Принадлежность Крыма России однозначна, этого вопроса нет в повестке переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 2 июля.

«Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что несмотря на расхождения в позициях Москвы и Вашингтона по многим вопросам, укрепляется понимание необходимости налаживания двустороннего диалога.

«Вы видите сейчас, что политическая воля все-таки возобладала и сейчас укрепляется понимание того, что наличие подобных дискуссионных вопросов не должно быть препятствием на пути налаживания и расширения двустороннего диалога, в данном случае на высшем уровне», — заключил он.

30 июня сообщалось, что Дональд Трамп не исключает возможности признания Крыма российским регионом.

Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что встреча займет несколько часов и начнется с беседы тет-а-тет.

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