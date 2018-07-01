Советник Трампа поведал об обсуждении Крыма с Путиным

Советник президента США Джон Болтон рассказал, что во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным обсуждалась тема Крыма. Его слова приводит Reuters.

Болтон подчеркнул, что Путин был с ним достаточно откровенен. «Я ответил, что в этом вопросе нам придется признать наличие разногласий», — подчеркнул он.

Также советник Дональда Трампа сообщил, что обсудил с Путиным вопрос вмешательства России в американские выборы. «Путин сказал, что не было никакого вмешательства со стороны российского государства», — указал он.

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Ранее Трамп, отвечая на вопросы журналистов, не исключил вероятность признания Крыма российским регионом. «Поглядим», — сказал он репортерам, которые летели с ним на борту №1 в Нью-Джерси.

Встреча лидеров США и России состоится 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что встреча займет несколько часов и начнется с беседы тет-а-тет. Главы государств намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

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