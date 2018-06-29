Киев предрек усиление давления на Россию после встречи Путина и Трампа

Соединенные Штаты Америки не будут менять свою позицию относительно ситуации на Украине и продолжат усиливать давление на Россию. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, видео доступно на YouTube.

В интервью он затронул тему грядущей встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, которая пройдет 16 июля. «Эта встреча вызывает много вопросов и предостережений. В частности, мне известно, что Путин намерен предложить Трампу план, чтобы разделить вопрос Донецкой и Луганской областей и Крыма. И второе: дать возможность допустить миротворцев [в Донбасс], но оставить там ту же администрацию, что и сегодня. Я имею информацию, что именно это [Путин] будет предлагать [Трампу]», — подчеркнул Парубий.

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Председатель Рады также сообщил, что имеет информацию из Вашингтона о том, что позиция США по поводу конфликта на Украине после встречи Путина и Трампа не изменится. «Есть единодушная поддержка Украины в Конгрессе, есть твердая позиция и Белого дома. (...) Может быть послан очень серьезный сигнал силы для Путина, чтобы он выводил свои войска как с Украины, так и из Молдавии и Грузии», — уточнил он.

«Я вижу сигналы, которые указывают на то, что США не изменят свою позицию в отношении Украины, а наоборот — будут усиливать поддержку Украины и увеличивать давление на Россию в разных сферах — и по проекту "Северный поток-2", и по продолжению предоставления Украине летального оружия», — сказал Парубий.

Ранее председатель Рады заявил, что введение Вашингтоном санкций против всех участников «Северного потока-2» является реальным решением, способным остановить этот проект. Парубий заверил, что и в Конгрессе США, и в Белом доме «очень остро чувствуют опасность строительства "Северного потока-2" и рассматривают механизм введения санкций». Он подчеркнул, что этот проект преследует не интересы бизнеса или коммерции, а является «проектом энергетической агрессии».

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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