Киев увидел «реальную» возможность остановить «Северный поток-2»

Введение Соединенными Штатами Америки санкций против всех участников «Северного потока-2» является реальным решением, способным остановить этот проект. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает «Укринформ».

«Наше предложение заключалось в том, чтобы Конгресс, который уже принимал в законе позицию о необходимости санкций против компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", актуализировал эту концепцию», — заявил Парубий после встреч с представителями американской власти в Вашингтоне.

Также председатель Рады подчеркнул, что важно заручиться поддержкой Вашингтоном позиции Дании, которая не дала свое разрешение на строительство газопровода, и, по словам Парубия, чувствует на себе давление.

Парубий заверил, что и в Конгрессе США, и в Белом доме «очень остро чувствуют опасность строительства "Северного потока-2" и рассматривают механизм введения санкций». Он подчеркнул, что этот проект преследует не интересы бизнеса или коммерции, а является «проектом энергетической агрессии».

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«Ключевое решение — это санкции против компаний, которые участвуют в этом проекте, и это решение реально не только может, оно и остановит "Северный поток-2"», — указал Парубий, понадеявшийся, что решение Вашингтона о введении санкций будет принято в ближайший период.

28 июня финансовый директор компании-оператора Nord Stream AG Пол Коркоран заявил, что «Северный поток-2» может быть построен в обход Дании, если Копенгаген не выдаст необходимое разрешение. По его словам, пока такой вариант рассматривается в качестве запасного, а компания все еще ждет разрешения от правительства Дании. Заявка на прокладку трубопровода в международных водах не подавалась.

Днем ранее премьер-министр Дании Ларс Лекке Рассмуссен рассказал о готовящемся законе, который позволит заблокировать или хотя бы отложить строительство датского участка «Северного потока-2». Это станет возможно благодаря тому, что в стандартном процессе рассмотрения заявок появится новая процедура — оценка «сферы внешней политики».

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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