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«Северный поток-2» обойдется без Дании

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Газопровод «Северный поток-2» может быть построен в обход Дании, если власти страны не дадут необходимое разрешение. Об этом заявил финансовый директор компании-оператора Nord Stream AG Пол Коркоран, которого цитирует ТАСС.

«Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант — прокладка в международных водах к северу от Дании», — сказал Коркоран.

По его словам, пока такой вариант рассматривается в качестве запасного, а компания все еще ждет разрешения от правительства Дании. Заявка на прокладку трубопровода в международных водах не подавалась.

При этом Nord Stream AG рассчитывает, что прокладка труб в международных водах не сильно скажется на сроках и стоимости всего проекта. Участок составляет 10 процентов от длины общего маршрута. «Возможно, задержки не будет вообще. У нас есть гибкость в выборе, — когда и где строить, благодаря наличию пяти судов. Мы можем изменить схему строительства в ожидании разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию. Это может занять около месяца, трубоукладчики укладывают 3-3,5 километров в день. Поэтому это не основная задержка и затраты для проекта», — сказал Коркоран.

27 июня премьер-министр Дании Ларс Лекке Рассмуссен рассказал о готовящемся законе, который позволит заблокировать или хотя бы отложить строительство датского участка «Северного потока-2». Это станет возможно благодаря тому, что в стандартном процессе рассмотрения заявок появится новая процедура — оценка «сферы внешней политики».

25 июня замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович пообещал защищать интересы европейских компаний в рамках реализации «Северного потока-2», если они будут затронуты санкциями со стороны США.

20 июня глава российского подразделения немецкой Uniper (входит в консорциум инвесторов «Северного потока-2») Райнер Хартманн заявил, что европейские партнеры «Газпрома» осознают опасность санкций США, но надеются на благополучный исход. «Мы рассчитываем, что наше правительство и Еврокомиссия будут договариваться по этому вопросу с США», — сказал Хартманн.

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