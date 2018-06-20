Европейские партнеры «Газпрома» испугались санкций против «Северного потока-2»

Возможные санкции США против газопровода «Северный поток-2» очень опасны для европейских партнеров «Газпрома». Об этом заявил глава российского подразделения и член правления немецкой компании Uniper Райнер Хартманн (Reiner Hartmann), сообщает РБК.​

«Это реальный риск для всех пяти европейских членов консорциума», — сказал Хартманн. Опасность санкций «нависает над нами», и США могут наложить санкции «на любую из пяти компаний или на всех сразу в любой момент», — добавил он.

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В настоящее время европейские участники проекта «Северный поток-2» задумались об инвестиционном решении. «Мы рассчитываем, что наше правительство и Еврокомиссия будут договариваться по этому вопросу с США», — отметил топ-менеджер. Однако шансов мало, так как президент США Дональд Трамп хочет обеспечить поставки в Европу американского сланцевого газа в виде СПГ, хотя он дороже российского.

Трамп добивается снижения конкурентоспособности европейской промышленности в силу «увеличения стоимости продукции из-за удорожания энергии», отметил Хартманн.

3 июня Foreign Policy сообщил о том, что администрация Трампа готовит санкции против компаний, которые задействованы в строительстве газопровода «Северный поток-2». Меры будут приняты в отношении энергетических компаний Германии и некоторых других стран Европы.

В мае Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о задаче не допустить поставок газа в Европу через «Северный поток-2».

Немецкие компании Wintershall и Uniper наряду с нидерландско-британской Royal Dutch Shell, французской ENGIE и австрийской OMV входят в консорциум инвесторов нового трубопровода.

«Северный поток-2» — газопровод, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск нового трубопровода запланирован на конец 2019 года.

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