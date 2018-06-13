Швеция объяснила Украине неизбежность «Северного потока-2»

Швеция согласилась на прокладку «Северного потока-2» в своей исключительной экономической зоне потому, что международные нормы не позволяют препятствовать возведению нового трубопровода. Об этом написал посол страны на Украине Мартин Хагстрем (Martin Hagstrom) в статье для «Европейской правды».

«Мы ограничены нормами международного права, в том числе Конвенцией ООН по морскому праву. Она дает право всем государствам прокладывать подводные кабели и трубопроводы в континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства», — отметил Хагстрем.

Материалы по теме Трубу шатали Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки

По его словам, юридические нормы, регулирующие деятельность в международных водах, существенно отличаются от аналогичных норм в территориальных водах, что в случае «Северного потока-2» применительно только к России, Германии и Дании.

Швеция не имеет экономических интересов в этом газопроводе, подчеркнул посол. Он пообещал поддержку Украины как транзитного государства для стран Евросоюза «как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС».

Швеция одобрила строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне Балтийского моря 7 июня. В тот же день министерство строительства и ЖКХ России выдало первое разрешение на строительство участка газопровода.

Германия одобрила возведение трубопровода в марте. Финляндия разрешила использовать свою исключительную экономическую зону 12 апреля. Также ожидается разрешение Дании.

«Северный поток-2» — газопровод, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск нового трубопровода запланирован на конец 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!