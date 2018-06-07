Швеция определилась с «Северным потоком-2»

Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток-2» в своей экономической зоне Балтийского моря. Об этом в четверг, 7 июня, пишет шведская газета Dagens Industri (DI).

«Сегодня утром в МИД Швеции состоялась встреча, где была представлена эта информация», — сказала Черстин Лундгрен (Kerstin Lundgren), представитель шведской Партии центра по международным вопросам.

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Строительство газопровода стартовало в Германии в начале мая. На наземном участке будущей магистрали в городе Лубмин в земле Мекленбург — Передняя Померания начались работы по закладке фундамента приемной станции, а также здания техобслуживания.

Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство и эксплуатацию нового трубопровода на немецкой территории в марте. Финляндия разрешила использовать свою исключительную экономическую зону для прокладки нового трубопровода 12 апреля. Также ожидается разрешение Дании.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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