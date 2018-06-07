«Северному потоку-2» выдали первое разрешение на строительство в России

Первое разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» в России выдало министерство строительства и ЖКХ России. Об этом говорится в заявлении компании Nord Stream 2 AG.

По словам технического директора компании Сергея Сердюкова, получение разрешения на строительство — важный этап для реализации проекта. Отмечается, что работы по практической части начнутся в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов.

«Северному потоку-2» должны были выдать в России два основных разрешения. Компании предстоит получить согласие на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ от Росприроднадзора. Ожидается, что разрешение будет выдано в ближайшее время.

Материалы по теме Трубу шатали Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки

Ранее 7 июня строительство газопровода в своей экономической зоне Балтийского моря одобрила Швеция. Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство и эксплуатацию нового трубопровода на немецкой территории в марте. Финляндия разрешила использовать свою исключительную экономическую зону для прокладки нового трубопровода 12 апреля. Также ожидается разрешение Дании.

Газопровод «Северный поток-2» должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его совокупная мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!