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США накажут европейский бизнес за «Северный поток-2»

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Администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против компаний, которые задействованы в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Меры будут приняты в отношении энергетических компаний Германии и некоторых других стран Европы. Отмечается, что Белый дом рассматривает и другие возможности остановить российский проект, однако склоняется в пользу санкционного сценария, несмотря на напряженность в отношениях с Берлином после ввода торговых пошлин и выхода США из ядерной сделки по Ирану.

«Они [администрация Трампа] ни перед чем не остановятся, чтобы заблокировать "Северный поток"», — подчеркнул собеседник издания.

В Госдепартаменте США пока не прокомментировали эту информацию, отметив лишь, что компаниям необходимо самим оценить возможные последствия своего участия в проекте. «Мы ясно дали понять, что компании, работающие в российском секторе энергетических экспортных трубопроводов, участвуют в бизнес-сфере, которая рискует попасть под санкции», — сказала пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года. Строительство началось в Германии в начале мая, разрешение на реализацию проекта также выдала Финляндия, разрешения от России, Швеции и Дании ожидаются.

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