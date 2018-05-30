Россия согласилась сохранить транзит газа через Украину

Россия готова сохранить некоторые объемы транзита газа через Украину. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, в настоящее время ведется активная дискуссия на тему реализации проекта газопровода «Северный поток-2». «Сколько будет по нему поставляться — вопрос, сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит, — тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы», — сказал он.

Ранее в мае Путин уже допускал, что после запуска «Северного потока-2» поставки газа через Украину будут продолжены, однако условием для этого станет экономическая обоснованность и целесообразность. В апреле министр энергетики России Александр Новак также заявлял, что российская сторона не исключает частичное использование газотранспортной системы Украины после запуска нового газопровода.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который должен пройти по дну Балтийского моря. Его запуск запланирован на 2019 год. Украина выступает против строительства газопровода. В Киеве заявляют, что проект носит политический характер и угрожает энергетической безопасности Европы.

Президент Украины Петр Порошенко в апреле заявил, что Россия и после 2019 года не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы. В Германии поддерживают позицию Украины и полагают, что после ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию транзит через украинскую территорию должен сохраниться.

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