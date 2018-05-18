Путин заговорил о новых клиентах «Северного потока-2»

Президент России Владимир Путин заявил, что газопровод «Северный поток-2» может быть использован для поставок газа не только в Германию, но и в другие страны. Такое заявление глава российского государства сделал на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает РИА Новости.

«Дело в том, что "Северный поток-2" может быть использован не только для поставок непосредственно в Германию, он может быть использован для поставок в другие страны Европы, в том числе имея в виду падающую добычу Великобритании и Норвегии», — сказал Путин. Он пояснил, что потребности европейских стран в газе растут, в то время как собственная добыча падает. Глава государства призвал не политизировать проект, подчеркнув, что он является исключительно экономическим.

Ранее российский президент заявил, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» транзит газа в Европу через территорию Украины продолжится при условии экономической целесообразности. На этом настаивают как в Берлине, так и в Киеве. Украинские власти называют проект политическим и утверждают, что он угрожает энергетической безопасности Европы. Германия и Россия со своей стороны неоднократно заявляли, что проект является исключительно экономическим.

«Северный поток-2» — газопровод, который прокладывается в обход Украины по дну Балтийского моря и соединит Россию и Германию. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на 2019 год.

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