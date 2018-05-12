Германии предрекли захват газового рынка из-за «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» позволит нарастить транспортировку российского топлива напрямую потребителям Западной Европы и сделает Германию газовым центром. Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, сообщает ТАСС.

По ее мнению, позиция канцлера Германии Ангелы Меркель относительно «Северного-потока-2» не так категорична, потому что она понимает привлекательные стороны существования газопровода. «Фактически весь крупный рынок газа будет в Германии. И Германия будет диктовать политику, по крайней мере Европу они будут контролировать полностью, включая Венгрию и другие маленькие страны», — отметила Зеркаль.

Она также добавила, что «Северный поток-2» позволит Германии узурпировать привилегии в европейском энергетическом секторе.

Меркель в апреле заявила, что реализация проекта «Северный поток-2» невозможна без сохранения транзита некоторого количества газа через украинскую территорию. При этом в Берлине подчеркивают, что прокладка нового трубопровода — это экономический проект.

Украина выступает против реализации проекта российского газопровода «Северный поток-2», который должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию. Киев неоднократно заявлял, что проект носит политический характер. В апреле 2018 года украинские власти пригрозили санкциями международным компаниям, принимающим участие в реализации проекта. Россия обвинения Украины в политическом характере проекта отрицает, утверждая, что строительство газопровода является чисто экономическим вопросом.

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