Названа угроза «Северного потока-2» для украинцев

Украина не готова к введению в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Снижение объема транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) может оставить большое число потребителей без газа. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире украинского телеканала NewsOne.

По его словам, снижение объема транзита газа после введения в эксплуатацию нового газопровода может привести к выведению из эксплуатации ряда магистральных газопроводов на Украине.

«Определенный объем транзита по украинской ГТС сохранится, проблема в том, что это не будут такие объемы, как они есть сейчас. Проблема в том, что украинская ГТС в том виде, в котором она есть, будет не нужна — она может прокачивать от 120 до 140 миллиардов кубометров газа в год, что не будет нужно. Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой», — сказал Землянский.

Как пояснил эксперт, после запуска «Северного потока-2» и начала работы украинской газотранспортной системы не на полную мощность большое число потребителей могут остаться без доступа к газу, и в «Нафтогазе» решить эту проблему не готовы.

«Уже и "Нафтогаз" говорит: "Да, мы знали, что будет запущен "Северный поток-2". Ребята, а чего вы сидели... три года и рассказывали нам байки? Может, надо было заниматься внутри [страны] вопросами газообеспечения потребителей, когда ГТС начнет работать в другом режиме? Когда из четырех магистральных газопроводов будет работать, например, только один», — сказал Землянский.

В конце марта Германия выдала «Газпрому» последнее разрешение, необходимое для строительства газопровода. Первую часть разрешения проект получил в конце января. В «Нафтогазе» решением остались недовольны, однако отметили, что ожидали такого шага со стороны Берлина.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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