Европа смирилась с «Северным потоком-2»

В Евросоюзе подготовили вторую часть юридического заключения на проект поправок Еврокомиссии к газовой директиве. Об этом в четверг, 29 марта, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Утверждение законопроекта не создает правовых оснований для распространения директивы на морские трубопроводы, входящие на территорию ЕС из третьих стран, указывается в документе. Даже с учетом возможных изменений газовая директива «может применяться только к той части трубопровода, которая находится в пределах юрисдикции ЕС, а не к той, которая находится в юрисдикции третьей страны», считают юристы. Для регулирования все равно потребуется заключение межправительственного соглашения, подчеркивают они.

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Газовая директива должна распространить действие третьего энергетического пакета Евросоюза на проект «Северный поток-2». Энергопакет направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа в Евросоюзе. С помощью этого документа ЕС надеется ограничить для компаний-экспортеров топлива право владения и управления трубопроводами. Еврокомиссия добивается раздела бизнеса по продаже и транспортировке газа.

27 марта Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение компании Nord Stream 2 на строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG, 51 процент акций которой принадлежит «Газпрому». Новый трубопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

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