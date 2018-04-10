Меркель увязала «Северный поток-2» с транзитом газа через Украину

Реализация проекта «Северный поток-2» невозможна без определения будущего украинского транзита. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает телеканал «112 Украина».

По словам Меркель, Германия считает важным сохранение поставок газа через территорию Украины. «Мы говорили также с президентом России и выразили смущение Украины. Но, конечно, речь идет о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию, то есть транзит через территорию Украины остается важным. Конечно, здесь надо учитывать политический компонент этого вопроса», — сказала она.

Канцлер ФРГ 9 апреля обсудила проект нового газопровода в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Порошенко предостерег Германию от строительства «Северного потока-2» и предложил транзит газа.

Транзит топлива через территорию Украины будет гораздо дешевле и «может быть легко и выгодно модернизирован», полагает глава государства: «Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2"».

В конце марта Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство и эксплуатацию нового трубопровода на немецкой территории.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!