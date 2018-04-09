Порошенко предложил вместо «Северного потока-2» пустить газ через Украину

Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от строительства газопровода «Северный поток-2» и предложил поставки газа через Украину. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По мнению украинского президента, новый газопровод — политический проект. «Простите за резкие слова, но "Северный поток-2" — это политическая взятка за лояльность к России», — сказал Порошенко.

Транзит топлива через территорию Украины будет гораздо дешевле и «может быть легко и выгодно модернизирован», полагает он: «Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2».

Как считает Порошенко, реализация проекта «Северный поток-2» приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, нанесет ей «огромный ущерб».

В начале апреля сообщалось, что Украина не готова к введению в эксплуатацию «Северного потока-2». Снижение объема транзита через украинскую газотранспортную систему может оставить большое число потребителей без газа.

Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии 27 марта выдало разрешение на строительство и эксплуатацию нового трубопровода на немецкой территории.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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