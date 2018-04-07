«Северный поток-2» связали на Украине с угрозой масштабного нападения России

Запуск газопровода «Северный поток-2» может спровоцировать масштабное наступление российских войск на Украину, считает спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Об этом он заявил во время круглого стола, посвященного реформированию системы национальной безопасности в стране, передает агентство УНИАН.

«Реализация проекта «Северный поток-2», по моему глубокому убеждению, является агрессивным намерением, желанием РФ, Путина и его окружения иметь непосредственное влияние на страны ЕС», — отметил председатель украинского парламента.

Парубий пояснил, что находящиеся на территории страны транзитные газопроводы, по которым в Европу идет газ из России, пока являются сдерживающим фактором для «российской агрессии». Строительство «Северного потока-2», который позволит поставлять топливо в обход Украины, по его словам, устранит этот препон для Москвы.

Спикер подчеркнул, что энергетическая угроза со стороны России для Киева не менее опасна, чем военная.

Ранее сообщалось, что Украина не готова к введению в эксплуатацию «Северного потока-2». Снижение объема транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) может оставить большое число потребителей без газа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!