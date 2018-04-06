Европа отказалась поддержать «Северный поток-2»

Еврокомиссия (ЕК) не поддержит проект «Северный поток-2», поскольку он не содействует диверсификации поставок газа в Европу. Такое заявление на брифинге в Киеве сделал глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори, сообщает РИА Новости.

«Если он ["Северный поток-2"] будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности», — сказал чиновник. Однако он уточнил, что ни о каких санкциях речи идти не может.

Ристори заявил, что Еврокомиссия собирается «использовать все каналы» и поддержать усилия Украины по проведению переговоров о продолжении транзита газа через ее территорию после 2019 года (срок завершения действия текущего транзитного контракта). Как пояснил чиновник, осуществление поставок через украинскую территорию с одной стороны важно для Киева, получающего от этого доходы, с другой стороны — необходимо Европе для диверсификации газовых путей, сообщает ТАСС.

Стокгольмский арбитраж в феврале обязал «Газпром» выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза» в рамках спора по контракту на транзит от 2009 года, Украине предписано закупать у России пять миллиардов кубометров газа в год. Москва осталась недовольна решением суда и начала процедуру расторжения контрактов с украинской компанией. Глава российской госкомпании Алексей Миллер объяснил решение «Газпрома» двойными стандартами арбитража и нежеланием решать за свой счет экономические проблемы Украины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!