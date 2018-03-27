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Россия и Украина приступили к расторжению контрактов по газу

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«Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя правления российской компании Александра Медведева.

По его словам, встреча состоялась на минувшей неделе. Российская сторона вновь уведомила украинскую, что намерена оспорить решение Стокгольмского арбитражного суда по контракту на транзит газа. «Апелляция по этому делу будет подана до конца марта», — уточнил Медведев.

В «Нафтогазе» сообщили, что на заседании российская сторона отказалась восстанавливать поставки газа на Украину. Кроме того, «Газпром» отказался подтвердить, что заплатит 2,6 миллиарда долларов, отметили в пресс-службе украинской компании.

«Позиция «Газпрома» на этой встрече заключалась в том, чтобы изменить контракты или прекратить действия контрактов», — отметили в «Нафтогазе». Как сообщили в украинской компании, стороны условились провести очередной раунд переговоров в апреле 2018 года, сообщает «Украинская правда».

В конце февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза», Украине предписали закупать у России пять миллиардов кубометров газа в год. В российской госкомпании решение суда посчитали несправедливым и объявили о разрыве контрактов на поставку и транзит. Российская компания подала ходатайство о частичной отмене окончательного вердикта Стокгольмского арбитража в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции.

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