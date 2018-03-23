Украина собралась экспортировать газ

Украина намерена стать экспортером газа в 2020 году. После этого страна сможет самостоятельно формировать цену на энергоресурс и снизить его стоимость, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Нам нужно перестать импортировать газ. Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа», — сообщил премьер, добавив, что в 2017 году «Укргаздобыча» уже нарастила добычу газа на 700 миллионов кубометров.

Как отметил Гройсман, в текущих условиях правительство не имеет полномочий по регулированию цены коммерческого газа на Украине. «Соответственно, НАК "Нафтогаз Украины" является абсолютно независимой государственной компанией и принимает решения [по стоимости газа] на собственное усмотрение», — сказал Гройсман.

Ранее украинский премьер заявлял, что Украина к 2022 году снизит потребление природного газа до 13 миллиардов кубометров с 18 миллиардов кубометров в 2017 году.

В конце февраля Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза», Украине предписали закупать у России пять миллиардов кубометров газа в год. В российской госкомпании решение суда сочли несправедливым и разорвали контракты на поставку и транзит. На Украине после решения российской стороны ввели ограничение на потребление газа. Российская компания подала ходатайство о частичной отмене окончательного вердикта Стокгольмского арбитража в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции.

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