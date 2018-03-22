«Газпром» собрался в судебную контратаку

Концерн «Газпром» подал в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции ходатайство о частичной отмене окончательного решения Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины». Об этом в четверг, передает Rambler News Service со ссылкой на сообщение российского газового холдинга.

«Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно — по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок», — говорится в сообщении «Газпрома».

В конце февраля международный Стокгольмский арбитраж рассудил украинский «Нафтогаз» и российский «Газпром». По решению суда российская компания обязана выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. Вдобавок Украине предписали ежегодно закупать у России пять миллиардов кубометров газа в год, однако «Газпром» отказался поставлять газ украинской стороне.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!