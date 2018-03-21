«Газпром» испугался за свои активы на Украине

Госкомпания «Газпром» не признает решений украинских судов, которые наложили аресты на имущество российской компании по антимонопольному делу, поэтому намерена снова судиться с Киевом в международном арбитраже. Об этом в среду, 21 марта, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение газовой монополии.

«Появившиеся в СМИ сообщения о взыскании Украиной с "Газпрома" денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества "Газпрома" под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа», —отметили в компании. «Газпром» убежден, что решение украинского суда нарушает российско-украинское межправительственное соглашение 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Министр юстиции Украины Павел Петренко 20 марта сообщил, что украинские власти взыскали «фактически все, что было у "Газпрома" на территории Украины». Арест активов российской компании проходил по делу о нарушении антимонопольного законодательства, по которому российская компания должна была выплатить 3,8 миллиона долларов.

В конце февраля международный Стокгольмский арбитраж уже рассудил украинский «Нафтогаз» и российский «Газпром». По решению суда российская компания обязана выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. Вдобавок Украине предписали ежегодно закупать у России пять миллиардов кубометров газа в год, однако «Газпром» отказался поставлять газ украинской стороне.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!