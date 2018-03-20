Украина арестовала все активы «Газпрома»

Киев взыскал «все, что фактически было у "Газпрома" на территории Украины», по делу о штрафе в связи с нарушением украинского антимонопольного законодательства. Стоимость активов российской компании оценивается в 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов). Об этом заявил министр юстиции страны Павел Петренко, сообщает ТАСС.

По его словам, Минюст страны будет сотрудничать с коллегами по другим судебным решениям, которые обязывают российскую сторону выплатить деньги Украине — речь идет о решении Стокгольмского арбитражного суда, который в феврале 2018 года обязал российскую компанию выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

«Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры», — сообщил Петренко.

Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать «Газпром» в начале 2016 года. Сумма штрафа составила 85,9 миллиарда гривен (порядка 3,26 миллиарда долларов по текущему курсу). Позже компании насчитали 100 процентов пени на штраф. В конце 2016 года украинский суд удовлетворил иск антимонопольного комитета о принудительном взыскании штрафа и пени, апелляции «Газпрома» были отклонены. В конце 2017 года украинский суд позволил взыскивать с российской компании не только средства, размещенные на счетах в банках, но и имущество.

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