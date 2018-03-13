Суд в Киеве настоял на выплате «Газпромом» миллиардов долларов

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал «Газпрому» в удовлетворении апелляционной жалобы по делу об уплате в бюджет Украины более 171 миллиарда гривен (6,6 миллиарда долларов) за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и исполнительной службы Минюста изменил механизм исполнения судебного решения по взысканию с «Газпрома» антимонопольного штрафа, разрешив изымать все имущество компании, а не только счета в банках.

В ответ «Газпром» обратился с апелляционной жалобой. Но 13 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил прежнее решение без изменения.

АМКУ начал расследование в отношении «Газпрома» в 2015 году. Как посчитали в ведомстве, российская компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке транзита природного газа на Украину. В феврале 2016 года АМКУ наложил штраф в 86 миллиардов гривен, который с учетом пеней вырос почти вдвое.

7 марта в правительстве Украины сообщили об аресте активов российского холдинга «Газпром» за «нарушение монопольного законодательства страны и постановления Стокгольмского арбитража».

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