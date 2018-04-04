«Газпром» предупредил Украину

Глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер предупредил Украину, что после запуска газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» транзит российского топлива по территории Украины сократится в 10 раз. Об этом передает «Интерфакс».

Миллер заверил, что полностью от украинского транзита Россия отказаться не сможет, так как через ее территорию газ поставляется в соседние страны Европы. «Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 миллиардах кубометров газа в год», — заявил Миллер.

Руководитель «Газпрома» также отметил, что российская сторона намерена заключить новое соглашение с украинским «Нафтогазом», которое бы устраивало «Газпром». «Предстоит провести переговоры. Во всяком случае, это не те условия, которые мы получили в рамках рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже», — заявил глава госкомпании.

В 2017 году «Газпром» поставил сразу несколько рекордов по экспорту газа, при этом в Европу за отчетный период было поставлено 93 миллиарда кубометров топлива против 82 миллиардов кубометров по итогам 2016 года.

Во вторник, 3 апреля, украинский «Нафтогаз» отключил в собственном офисе отопление и начал экономить, призвав остальные компании и простых граждан присоединиться к акции.

«Газпром» и «Нафтогаз» продолжают заочные упреки и претензии на фоне решения Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию поставлять Украине не менее пяти миллиардов «кубов» газа в год, а также выплатить 2,56 миллиарда долларов. Российская компания осталась недовольна решением международного суда и объявила о разрыве всех контрактов с украинской компанией, параллельно подав апелляцию на решение Арбитража.

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