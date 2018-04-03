«Нафтогаз Украины» отключил отопление и начал экономить

Украинская компания «Нафтогаз» обратилась в «Киевэнерго» с просьбой отключить отопление в офисе организации в целях экономии средств и газа. Об говорится в сообщении компании в Facebook.

«Мы попросили "Киевэнерго" отключить отопление в нашем офисе. Таким образом мы выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ», — говорится в сообщении.

Решение компании было озвучено на фоне очередного витка конфликта между «Нафтогазом» и «Газпромом». В феврале Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по договору о транзите газа. По решению арбитража российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов для транзита. Но с учетом прошлого решения суда, принятого в декабре 2017 года, сумма снизилась до 2,56 миллиарда.

«Газпром» остался несогласен с вердиктом и в начале марта объявил о разрыве контрактов с украинской компанией. Переговоры о расторжении контрактов начались 27 марта.

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