«Нафтогаз» захотел тепла и назвал «Газпром» котиком

Компания «Нафтогаз» в своем Twitter. заявила, что запасов газа в украинских хранилищах хватит, даже если снег пролежит до лета.

«Запасов газа хватит (в подземных хранилищах газа 7,8 миллиарда кубометров), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла», — сказано в твите.

В «Нафтогазе» также прокомментировали решение «Газпрома» отразить в отчетности за 2017 год выплату украинской компании по решению Стокгольмского арбитражного суда 2,56 миллиарда долларов — компания намерена сделать это, несмотря на несогласие с решением инстанции.

«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и "надо посмотреть", но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности», — написала компания в своем Twitter.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления российской госкомпании Андрея Круглова, в «Газпроме» в связи с выплатой ожидают только меньшей прибыли, а не убытка.

«Нафтогаз» и «Газпром» подписали контракты на поставку и транзит газа в 2009 году. С 2012 года Украина перестала выбирать законтрактованные объемы, а с ноября 2015-го отказалась от российского газа, заменив его реверсными поставками из Европы. В 2014 году «Нафтогаз» и «Газпром» начали судебные разбирательства по обоим контрактам. Стокгольмский арбитраж вынес решение по договору на поставки газа в декабре 2017 года. «Нафтогаз» был обязан выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов. Арбитраж признал обязательность выполнения условия «бери и плати», хотя снизил обязательный годовой объем закупки газа у российской стороны.

Решение по транзиту газа арбитраж вынес в феврале 2018 года. Суд обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных в контракте объемов газа для транзита.

Однако с учетом предыдущего решения суда сумма снизилась до 2,56 миллиарда.

«Газпром» выразил несогласие с вердиктом и 2 марта объявил о разрыве контрактов с украинской компанией. Компания подала ходатайство о частичной отмене окончательного решения Стокгольмского арбитража в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции. Стороны начали переговоры о расторжении контрактов 27 февраля.

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