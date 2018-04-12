Россия определилась с украинской трубой после ввода «Северного потока-2»

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Россия заверила Евросоюз в частичном использовании газотранспортной системы Украины после 2019 года. Об этом в четверг, 12 апреля, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, передает ТАСС.

11 апреля Новак и замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович обсудили поставки газа потребителями ЕС в рамках контрактов до конца 2019 года, сообщил министр.

«Было подтверждено, мы подтвердили, что будем гарантированно обеспечивать поставки в рамках действующих контрактов европейским потребителям. И подтвердили, что мы не исключаем частичное использование газотранспортной инфраструктуры Украины за рамками 2019 года», — сказал Новак.

4 апреля глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» транзит российского топлива по территории Украины сократится в 10 раз. В 2019 году истекает срок контракта «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» на поставку топлива в страны ЕС.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода планируется в конце 2019 года.

Через «Турецкий поток» будет транспортироваться часть экспортного российского газа, идущего сейчас транзитом через Украину. Работы по укладке газопровода в море ведутся с мая 2017 года, старт поставок по газопроводу запланирован на декабрь 2019 года.

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