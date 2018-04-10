«Газпром» передумал лишать Украину газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита газа через территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах», — сказал Миллер. По его словам, сохранение объемов транзита газа через Украину на уровне 10-15 миллиардов кубометров возможно, однако украинская сторона «должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит».

В начале апреля глава российской компании предупреждал, что после запуска газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» транзит российского топлива по территории Украины сократится в 10 раз.

Отношения России и Украины обострились после решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит.

Суд постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов из-за недопоставки объемов газа. Российская сторона оказалась недовольна решением арбитража. В начале марта «Газпром» сообщил, что вернул «Нафтогазу» платеж за мартовские поставки и не намерен их начинать из-за отсутствия согласованного дополнения к действующему контракту.

Алексей Миллер позже сообщил, что «Газпром» в связи с «асимметричным решением» суда вынужден расторгнуть контракты с украинской компанией. «Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным», — сказал Миллер.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» не предусматривает одностороннего расторжения, однако российская сторона 3 марта инициировала в Стокгольмском арбитраже соответствующую процедуру.

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