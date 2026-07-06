Российский военный обманул бойцов ВСУ в Василевке, представившись их сослуживцем

Российский боец обхитрил военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Василевке. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира отряда «Шторм» 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Леонтьев.

«Наш боец проходил мимо подвала, и ему в спину крикнули: "Стой, кто ты". А он смекнул, потому что акцент нерусский. Он крикнул: "Я свой, 155-ка, и прыгнул в кусты"», — заявил собеседник агентства.

После этого военный вышел на связь с командованием и доложил о местонахождении противника, куда была направлена группа российских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что взятие под контроль Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) открывает путь подразделениям Вооруженных сил (ВС) России на Краматорск и Славянск. По словам командира 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Агалу, взятие города под контроль даст военным возможность начать движение на Краматорск и быстрее уничтожить противника.