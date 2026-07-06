Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:19, 6 июля 2026Бывший СССР

Российский военный обхитрил бойцов ВСУ в Василевке

Российский военный обманул бойцов ВСУ в Василевке, представившись их сослуживцем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Российский боец обхитрил военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Василевке. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира отряда «Шторм» 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Леонтьев.

«Наш боец проходил мимо подвала, и ему в спину крикнули: "Стой, кто ты". А он смекнул, потому что акцент нерусский. Он крикнул: "Я свой, 155-ка, и прыгнул в кусты"», — заявил собеседник агентства.

После этого военный вышел на связь с командованием и доложил о местонахождении противника, куда была направлена группа российских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что взятие под контроль Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) открывает путь подразделениям Вооруженных сил (ВС) России на Краматорск и Славянск. По словам командира 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Агалу, взятие города под контроль даст военным возможность начать движение на Краматорск и быстрее уничтожить противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на удаление. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА

    Военного ВСУ оставили умирать из-за его национальности

    Роналду высказался о сроках завершения карьеры в сборной Португалии

    Найден простой способ облегчить хроническую боль в спине

    Бешеная крыса укусила ребенка в российском селе

    Сборная Англии в меньшинстве одолела Мексику и вышла в 1/4 финала ЧМ

    Белый дом сообщил о встрече Трампа и Зеленского на саммите НАТО

    Пропавший техник ядерной лаборатории из списка ФБР работал над секретным проектом

    Обладательница аномально чуткого слуха назвала самый громкий звук человеческого тела

    В Финляндии допустили закрытие Финского залива из-за дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok