Новый скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на удаление. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА

ФИФА позволила Балогуну сыграть в 1/8 финала ЧМ после вмешательства Трампа

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) приостановил дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Теперь нападающий сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии. В прошлом поединке с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче.

В соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, дисквалификация на один матч заменяется на испытательный срок в один год ФИФА

Подобная ситуация произошла с Криштиану Роналду. Спортсмен получил прямую красную карточку в ноябрьском матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Ирландии. 41-летний форвард был удален на 59-й минуте игры за удар локтем соперника, что стало первым удалением в его карьере в составе национальной сборной Португалии.

Футболиста дисквалифицировали на три матча, однако последние два с заморозкой на год, как и в случае с Балогуном. Таким образом, Роналду пропустил только матч с Арменией в квалификации. ФИФА тогда заявила, что приняла такое решение с учетом «идеальной дисциплинарной истории» игрока.

ФИФА могла пересмотреть решение о дисквалификации под давлением Трампа

Американский журналист Бен Джейкобс в соцсети X заявил, что ФИФА пересмотрела решение о дисквалификации под давлением Белого дома.

Он сообщил, что американская администрация позвонила президенту ассоциации Джанни Инфантино с требованием пересмотреть красную карточку Балогуна.

Источники ФИФА настаивают, что влияние Белого дома не может повлиять на решение из-за полномочий, содержащихся в статье 27, и независимого характера дисциплинарной коллегии Бен Джейкобс американский журналист

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, Трамп сам позвонил Инфантино, чтобы попросить руководящий орган мирового футбола пересмотреть решение об удалении игрока. ФИФА разрешает Балогуну играть, не отменяя красную карточку.

На чемпионате мира 2026 года Балогун забил три мяча в трех матчах, нападающий является лучшим бомбардиром сборной США на турнире. Американцы сыграют с бельгийцами в ночь на 7 июля.

Трамп поблагодарил ФИФА за решение

Трамп сразу после новости о пересмотре решения ассоциации опубликовал пост в Truth Social, поблагодарив руководство мирового футбола. Подобная реакция лишь усилила подозрения в лоббизме.

Спасибо ФИФА за то, что она поступила правильно и исправила большую несправедливость Дональд Трамп президент США

Бен Джейкобс позднее заявил, что президенту ФИФА передали мнение Трампа и то, что он считает наказание несправедливым. Другие деятели Белого дома также лоббировали ФИФА, уверен журналист.

В Бельгии задумались об обжаловании допуска ФИФА

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) может обжаловать решение Международной федерации футбола о приостановке дисквалификации форварда сборной США перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Бельгии. Об этом сообщает De Standaard.

В организации были удивлены решением ФИФА, официальных комментариев RBFA пока не давала.

Тем не менее ассоциация не намерена просто смириться. RBFA изучает возможные юридические варианты обжалования этого решения De Standaard

Бен Джейкобс уточнил, что RBFA изучает все варианты, в том числе обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Любая апелляция также может поступить после игры, если Бельгия потерпит поражение, добавил журналист.

