Роналду получил прямую красную карточку в матче квалификации ЧМ-2026

Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в матче квалификации ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в выездном матче квалификации чемпионата мира-2026 против Ирландии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 59-й минуте португалец в неигровом эпизоде отмахнулся от защитника ирландцев Дара О'Ши. Рефери изначально показал Роналду желтую карточку, но затем ассистенты позвали его к монитору посмотреть видеоповтор. После этого решение было изменено, и форвард был удален с поля.

На момент публикации новости в матче идет 66-я минута. Ирландия ведет со счетом 2:0.

Ранее букмекеры оценили шансы Роналду забить гол в финальной стадии чемпионата мира-2026. Коэффициент на то, что он сможет это сделать, составляет 1,75, а на отсутствие голов — 1,95.

