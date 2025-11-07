Оценены шансы Роналду забить гол на чемпионате мира-2026

Шансы футболиста Роналду забить мяч оцениваются букмекерами ниже, чем у Месси

Букмекеры оценили шансы нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забить гол на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

На этом турнире шансы футболиста забить мяч оцениваются букмекерами ниже, чем у Лионеля Месси, но выше, чем у Неймара. Коэффициент на то, что Роналду забьет хотя бы один гол на ЧМ-2026, составляет 1,75, а на отсутствие голов — 1,95.

Ранее Роналду раскрыл секрет спортивного долголетия. Футболист назвал главным инструментом здоровый сон.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.