Порошенко заявил о незаменимости украинского газопровода для России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы после запуска проекта «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

«Россия не обойдется без украинской газотранспортной системы в любом случае. После 2019 года, в том числе», — сказал Порошенко и в очередной раз заявил, что проект газопровода является исключительно политическим, а не экономическим.

Как пояснил украинский лидер, в новый газопровод нужно вложить 15-20 миллиардов долларов, а газотранспортная система Украины уже готова к эксплуатации. «То есть строительство "Северного потока-2" — выбрасывание на ветер 20 миллиардов [долларов] — является абсолютно экономически бессмысленным», — заключил он.

Украина выступает против реализации «Северного потока-2». Киев неоднократно заявлял, что проект носит политический характер. Против проекта также высказываются в Литве, Латвии и Польше. Однако Россия со своей стороны утверждает, что строительство газопровода является чисто экономическим проектом.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, который должен пройти по дну Балтийского моря в обход Украины. Запуск проекта запланирован на 2019 год.

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