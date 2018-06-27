Дания нашла способ заблокировать «Северный поток-2»

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает датское издание Altinget.

Расмуссен подчеркнул, что провел через парламент Дании законопроект, позволяющий «проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок». Этот шаг, по его словам, позволит заблокировать или значительно отсрочить строительство газопровода в рамках правового поля.

Материалы по теме Трубу шатали Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки

Датский премьер-министр также предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень с целью серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива.

Ранее сообщалось, что Копенгаген намеренно затягивает выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2» под давлением Вашингтона. Дания пока остается единственной страной, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство.

«Северный поток-2» — газопровод, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск нового трубопровода запланирован на конец 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!