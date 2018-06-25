Дания испугалась США и задержала разрешение на «Северный поток-2»

Дания под давлением США намеренно затягивает выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2». Об этом в понедельник, 25 июня, пишут «Известия» со ссылкой на источники в российских дипкругах.

«Главные опасения Дании заключаются, видимо, в том, чтобы не разочаровать главного союзника — Вашингтон, который выкручивает руки партнерам, чтобы вытеснить российский газ с европейского рынка и наполнить его своим СПГ», — сказал собеседник издания. Однако Копенгаген опасается испортить отношения и с Берлином, который выступает за строительство газопровода.

Материалы по теме Трубу шатали Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки

В данный момент Дания рассматривает и анализирует запрос от строителей «Северного потока-2» с точки зрения законодательства, сообщили в министерстве климата, энергетики и природных ресурсов королевства.

Оператор строительства газопровода — компания Nord Stream 2 AG — направила заявку датской стороне в апреле 2017 года. Срок рассмотрения заявки, согласно нормативным документам, не должен превышать четыре месяца. Однако на июнь 2018 года Дания остается единственной страной, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство.

Газопровод «Северный поток-2» затрагивает исключительную экономическую зону королевства и его территориальные воды.

В ноябре 2017 года Дания приняла закон, по которому вопрос целесообразности прокладки трубопроводов через территориальные воды страны будет решать министерство иностранных дел королевства.

«Северный поток-2» — газопровод, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск нового трубопровода запланирован на конец 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!