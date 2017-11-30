Дания перебежала дорогу «Северному потоку-2»

Дания приняла закон, который может стать помехой строительству газопровода «Северный поток-2». Теперь вопрос целесообразности прокладки трубопроводов через территориальные воды страны будет решать министерство иностранных дел королевства. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает Reuters.

Ранее заявки на прокладку трубопроводов в территориальных водах страны рассматривало Энергетическое агентство Дании. Оно могло отклонить проект только в случае значительной экологической угрозы. «Северный поток-2» пройдет через датские воды у острова Борнхольм, но Копенгаген должен дать согласие на его возведение.

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Кроме Дании, для проекта необходимы разрешения на строительства от Германии, Финляндии, Швеции и России. Первым этот вопрос должен решить Берлин в декабре нынешнего года, последней — Москва в мае-июне 2018 года. Строительство морской части газопровода планируют начать в июне 2018 года.

В октябре в компании-операторе «Северного потока-2» — Nord Stream 2 заявили, что разработали альтернативный вариант маршрута газопровода на случай, если Дания не даст согласие на его прокладку в своих территориальных водах.

Тогда же зампред «Газпрома» Александр Медведев заявил, что попытки помешать строительству газопровода «Северный поток-2» обусловлены политическими целями, связанными с Украиной.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». Партнерами «Газпрома» выступают компании Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.